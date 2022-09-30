Еврокомиссар Симсон заявила, что ЕК выступает за лимит цен на весь газ из России

Еврокомиссар Симсон сообщила о желании ЕК ввести лимит цен на весь газ из России

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Alik Keplicz/AP

Европейская комиссия (ЕК) настаивает на установлении лимита цен на весь газ из России и требует вести переговоры о ценовых коридорах с теми поставщиками, с которыми Европейский союз «может вести переговоры». Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон перед внеочередным советом министров энергетики стран ЕС, передает РИА «Новости».

Речь идет как о трубопроводном российском газе, так и сниженном природном.

«Еврокомиссия также готова разработать лимит цены на европейском уровне на природный газ, который используется для генерации электричества», — сказала Симсон.

При этом она напомнила, что новые меры не должны привести к росту спроса на газ.

Ранее издание Politico сообщило, что страны Европейского союза «в ярости» из-за нежелания ЕК ограничить цену импортируемого газа.

Вопрос установления ограничения на цены будет обсуждаться 30 сентября в ходе совещания министров энергетики стран Европейского союза.

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