ФАС начала проверку цен на спецодежду и обмундирование

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку правомерности изменения стоимости спецодежды, обмундирования и снаряжения в магазинах, сообщается на сайте ведомства.

Проверка была инициирована в связи с обращениями депутатов Госдумы и жалобами граждан на необоснованный рост цен на продукцию армейского назначения.

Антимонопольная служба направила запросы в «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь с комментариями для оценки обоснованности повышения цен. При выявлении признаков недобросовестного установления экономически необоснованных цен к продавцам будут применены меры антимонопольного законодательства, подчеркнули в ФАС.

Ранее депутаты Госдумы от «Единой России» обратились в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой разобраться с ростом цен на товары, в которых нуждаются мобилизованные граждане и добровольцы.

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