Оператор «Северного потока» начнет оценку повреждений после стабилизации давления газа

Оператор газопровода «Северный поток» — Nord Stream AG — ожидает официального разрешения на проведение оценки повреждений, по итогам которой можно будет назвать сроки их устранения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Nord Stream AG планирует приступить к оценке повреждений газопровода «Северный поток — 1» после получения соответствующих официальных разрешений», — говорится в сообщении.

При этом в компании пояснили, что доступ в зону аварии могут разрешить только после того, как давление в газопроводе стабилизируется и утечка газа прекратится.

«До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры», — резюмировали в Nord Stream AG.

Ранее датская газета Extrabladet писала, что в районе датского нефтегазового месторождения в Северном море, которое принадлежит компании TotalEnergies, зафиксирована «несанкционированная» активность беспилотников. Как отмечает издание, неизвестно, связано ли появление этих беспилотников с утечками газа на газопроводе «Северный поток — 1» в Балтийском море.