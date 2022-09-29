Оператор «Северного потока» начнет оценку повреждений после стабилизации давления газа

close
100%
Danish Defence Command/Reuters

Оператор газопровода «Северный поток» — Nord Stream AG — ожидает официального разрешения на проведение оценки повреждений, по итогам которой можно будет назвать сроки их устранения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Nord Stream AG планирует приступить к оценке повреждений газопровода «Северный поток — 1» после получения соответствующих официальных разрешений», — говорится в сообщении.

При этом в компании пояснили, что доступ в зону аварии могут разрешить только после того, как давление в газопроводе стабилизируется и утечка газа прекратится.

«До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры», — резюмировали в Nord Stream AG.

Ранее датская газета Extrabladet писала, что в районе датского нефтегазового месторождения в Северном море, которое принадлежит компании TotalEnergies, зафиксирована «несанкционированная» активность беспилотников. Как отмечает издание, неизвестно, связано ли появление этих беспилотников с утечками газа на газопроводе «Северный поток — 1» в Балтийском море.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть