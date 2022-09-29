Thailand-Real.Estate: самая дешевая квартира в Таиланде стоит 1,29 млн рублей

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Самая дешевая квартира в Таиланде стоит 1,29 млн рублей по курсу валют на 29 сентября, когда один рубль стоит 1,5 бата. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на сообщение аналитиков портала Thailand-Real.Estate.

За 1,29 млн рублей можно купить отремонтированное жилье площадью 32 кв. м вместе с мебелью в курортном городе Паттайя на улице Тхеппразит.

На втором месте квартира в полностью пригодном для проживания состоянии стоимостью 1,48 млн рублей площадью 30 кв. м в Паттайе в пешей доступности от пляжа Джомтьен.

На третьем месте также квартира площадью 27 кв. м в Паттайе недалеко от пляжа Кози бич стоимостью 1,54 млн рублей.

В начале сентября исполнительный директор Туристического управления Королевства Таиланд Титипорн Маненате сообщил, что карты российской платежной системы «Мир» могут заработать в стране через два — три месяца.

На этой неделе вице-президент агентства Russia Sotheby's International Realty Елена Мариничева рассказала о пяти основных направлений для россиян, подходящих для покупки недвижимости с целью оформления иммиграционного статуса.

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