В Совфеде заявили, что индексацию пенсий с 1 января 2023 года заложили в проект бюджета

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Индексацию пенсий россиянам с 1 января 2023 года заложили в проекте федерального бюджета. Об этом заявила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете».

«Самое главное, чтобы повышение, индексация пенсий с 1 января 2023 года была не менее 1 тысячи рублей в среднем», — сказала сенатор.

Бибикова напомнила, что с 1 января 2022 года пенсии проиндексировали на величину, превышающую инфляцию на 8,6%. Также, по словам парламентария, с 1 января 2023 года проиндексируют пенсии военнослужащим и бывшим сотрудникам силовых ведомств.

На этой неделе заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», какие изменения в 2023 году ждут пенсионеров. По его словам, из нового: центры реабилитации будут выделены в отдельные подразделения, а прием граждан будет вестись в единых клиентских службах.

На прошлой неделе в пресс-службе Минтруда сообщили, что российский Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) направит в 2023 году более 9,5 трлн руб. на выплаты пенсий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть