В Совфеде заявили, что индексацию пенсий с 1 января 2023 года заложили в проект бюджета

Индексацию пенсий россиянам с 1 января 2023 года заложили в проекте федерального бюджета. Об этом заявила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете».

«Самое главное, чтобы повышение, индексация пенсий с 1 января 2023 года была не менее 1 тысячи рублей в среднем», — сказала сенатор.

Бибикова напомнила, что с 1 января 2022 года пенсии проиндексировали на величину, превышающую инфляцию на 8,6%. Также, по словам парламентария, с 1 января 2023 года проиндексируют пенсии военнослужащим и бывшим сотрудникам силовых ведомств.

На этой неделе заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», какие изменения в 2023 году ждут пенсионеров. По его словам, из нового: центры реабилитации будут выделены в отдельные подразделения, а прием граждан будет вестись в единых клиентских службах.

На прошлой неделе в пресс-службе Минтруда сообщили, что российский Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) направит в 2023 году более 9,5 трлн руб. на выплаты пенсий.