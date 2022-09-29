Кабмин Греции: Афины предложили ЕС создать фонд в €80 млрд для компенсаций цен на газ

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Министерство охраны окружающей среды и энергетики Греции предложило создать фонд Евросоюза (ЕС) в €80 млрд для борьбы с последствиями высоких цен на природный газ. Об этом сообщил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому, написало агентство ТАСС.

Как уточнил представитель кабмина Греции, глава ведомства Костас Скрекас сделал такое предложение в письме Еврокомиссии (ЕК) в преддверии встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, которая состоится 30 сентября.

По словам Иконому, деньги поступят за счет специального сбора с энергетических компаний за объемы природного газа, которые используют для производства электроэнергии. Предполагается поддержать этими средствами уязвимые домохозяйства, а также малый и средний бизнес, финансировать инвестиции в альтернативные виды топлива, удовлетворить неотложные потребности энергокомпаний, модифицировать инфраструктуру, необходимую для замены российского природного газа.

Накануне бельгийская газета LeSoir написала, что министры энергетики 15 стран — членов ЕС обратились к ЕК с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения.

Затем 29 сентября агентство DPA написало, что ЕК предложила установить потолок цен на российский газ.

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