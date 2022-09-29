Ущерб от ЧП на «Северных потоках» может составить до €17 млрд

close
100%
Planet Labs PBC/Handout via Reuters

Операторы «Северных потоков» могут получить до €17 млрд евро компенсации через страховые выплаты из-за повреждений участков трубопроводной сети вблизи острова Борнхольм. Слова зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева приводят «Известия».

Утечка газа из-за взрывов на участках системы «Северных потоков» произошла 26 сентября. В настоящее время идет расследование инцидента. Некоторые руководители стран и аналитики допускают возможность диверсии.

«Обычно нефтегазовые объекты страхуют на их полную стоимость. Учитывая, что реализация проекта «Северный поток — 2» оценивалась в €9,5 млрд, а СП-1 — примерно в €7,5 млрд, то страховые выплаты аффилированным с «Газпромом» компаниям — операторам СП-1 и СП-2 могут достичь €17 млрд», — заявил Гусев.

Схожего мнения придерживается и аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако, по ее словам, размер страховых выплат будет напрямую зависеть от того, признают ли ЧП на «Северных потоках» террористическим актом или нет.

«Сумма выплат, если случившиеся взрывы на газопроводах будут признаны террористическими актами, может исчисляться теоретически миллиардами евро, так что, если Nord Stream 2 получит страховую компенсацию, он может даже покрыть часть расходов на строительство», — заключила Мильчакова.

29 сентября глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что на проведение ремонтных работ на поврежденных участках трубопроводной системы «Северных потоков» уйдет минимум полгода. Восстановить дефекты, по его словам, можно будет двумя способами. Первый подразумевает изготовление кессона, использующегося для ремонтных работ на находящихся под водой трубах. Второй — подъем труб на поверхность. Но для этого потребуются краны грузоподъемностью под 3 тыс. тонн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть