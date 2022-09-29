Ущерб от ЧП на «Северных потоках» может составить до €17 млрд

Операторы «Северных потоков» могут получить до €17 млрд евро компенсации через страховые выплаты из-за повреждений участков трубопроводной сети вблизи острова Борнхольм. Слова зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева приводят «Известия».

Утечка газа из-за взрывов на участках системы «Северных потоков» произошла 26 сентября. В настоящее время идет расследование инцидента. Некоторые руководители стран и аналитики допускают возможность диверсии.

«Обычно нефтегазовые объекты страхуют на их полную стоимость. Учитывая, что реализация проекта «Северный поток — 2» оценивалась в €9,5 млрд, а СП-1 — примерно в €7,5 млрд, то страховые выплаты аффилированным с «Газпромом» компаниям — операторам СП-1 и СП-2 могут достичь €17 млрд», — заявил Гусев.

Схожего мнения придерживается и аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако, по ее словам, размер страховых выплат будет напрямую зависеть от того, признают ли ЧП на «Северных потоках» террористическим актом или нет.

«Сумма выплат, если случившиеся взрывы на газопроводах будут признаны террористическими актами, может исчисляться теоретически миллиардами евро, так что, если Nord Stream 2 получит страховую компенсацию, он может даже покрыть часть расходов на строительство», — заключила Мильчакова.

29 сентября глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что на проведение ремонтных работ на поврежденных участках трубопроводной системы «Северных потоков» уйдет минимум полгода. Восстановить дефекты, по его словам, можно будет двумя способами. Первый подразумевает изготовление кессона, использующегося для ремонтных работ на находящихся под водой трубах. Второй — подъем труб на поверхность. Но для этого потребуются краны грузоподъемностью под 3 тыс. тонн.