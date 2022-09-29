Власти Великобритании решили не закрывать две атомные станции из-за дефицита энергоресурсов

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Kirsty Wigglesworth/AP

Правительство Великобритании пересмотрит решение о закрытии двух атомных электростанций вблизи городов Хартлпул и Хейшем. Это продиктовано дефицитом энергоресурсов и усилением кризиса в стране, сообщает газета Financial Times со ссылкой на компанию EDF Energy.

«Данные электростанции, вырабатывающие более 2,2 гигаватта, что достаточно для обеспечения электроэнергией около 4 млн домов, продолжат функционировать», --говорится в заявлении компании.

Изначально две атомные станции планировалось закрыть в марте 2024 года после обнаружения трещин в активной зоне реакторов. Однако из-за риска перебоев поставок электроэнергии в стране предстоящей зимой правительство решило изменить решение, уточнил представитель EDF Energy.

В связи с этим специалисты компании проведут в ближайшее время дополнительный осмотр реакторов. Полученные данные они представят на рассмотрении регулятору, заключил он.

3 апреля министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что Соединенное Королевство намерено построить шесть или семь атомных электростанций (АЭС) к 2050 году. Это было обусловлено стремлением страны усилить энергетическую безопасность. Уже к концу 2030 года атомная энергетика должна занимать одно из ведущих мест в энергоструктуре Британии.

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