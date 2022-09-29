Депутат Аксаков сообщил, что Госдума не даст родственникам право забирать вклады мобилизованных

Госдума не планирует предоставлять близким родственникам мобилизованных россиян право забирать их вклады из банков. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, отвечая на вопрос о том, что у призываемых граждан часто нет возможности самостоятельно закрыть свои срочные банковские вклады.

«Госдума не будет рассматривать инициативу по закрытию срочных вкладов мобилизованных близкими родственниками. Потому что мобилизованный мог не уполномочить членов семьи забирать вклад», — подчеркнул Аксаков.

Его позицию поддержал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, у призванных на спецоперацию должна быть возможность выразить свою волю.

«Если предоставить возможность закрывать вклад родственникам, где гарантия, что не будет злоупотреблений? Лучше, если мобилизованный самостоятельно сможет выразить свою волю», — уточнил он.

Поэтому, по словам Нилова, правительство вместе с министерством юстиции в данный момент прорабатывают возможность предоставления нотариальных услуг в военкоматах и учебных частях. Это делается, чтобы мобилизованные россияне могли оперативно оформить необходимые бумаги, например, доверенность.