Магазины Lego в России изменят название на «Мир кубиков»

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Paco Freire/Global Look Press

Группа компаний Inventive Retail Group, являющаяся эксклюзивным партнером Lego в России, решила запустить новую мультибрендовую сеть торговых точек под названием «Мир кубиков». Слова президента группы Тихона Смыкова приводит РБК.

По его словам, первые магазины откроются под новым брендом 29 сентября. Речь идет о двух точках в Москве — в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) «Атриум» и «Авиапарк». Кроме того, еще одна откроется в Санкт-Петербурге, в ТРЦ «Галерея».

«Новая сеть будет состоять из 60 магазинов в более чем 20 городах. Остальные площадки обновятся до конца октября», — пояснил Смыков.

В то же время до конца 2022 года Inventive Retail Group не планирует открывать новые магазины в России. Однако в будущем компания может вернуться к этой идее.

«В текущем году Inventive Retail Group не планирует открывать новые магазины, но в будущем вернется к этому и к развитию формата. На создание проекта с нуля потребовалось бы несоизмеримо больше, чем будет потрачено на переоборудование магазинов», — заключил Смыков.

12 июля датский производитель конструкторов Lego решил прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Речь шла о закрытии московских магазинов компании, а также о партнерстве с компанией Inventive Retail Group, которая управляла магазинами Lego по всей России.

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