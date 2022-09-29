Global Times: расследование России и ЕС по «Северному потоку» смягчит конфронтацию

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Россия и Евросоюз могут перейти к смягчению дипломатических отношений благодаря совместному расследованию причин чрезвычайного происшествия на участках трех ниток трубопроводной системы «Северных потоков». Об этом сообщает китайская газета Global Times.

«Если Россия и европейские страны смогут сотрудничать в расследовании аварии, даже если такое сотрудничество будет крайне ограниченным, это поможет ослабить конфронтацию и избежать спирали противоречий», — говорится в материале.

Однако сам факт взрывов и утечки газа на участках трубопроводной системы представляет серьезную угрозу международным отношениям. Этот инцидент может свести на нет усилия ЕС по стабилизации цен на топливо и спровоцировать масштабный кризис в регионе, утверждается в статье.

29 сентября глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что ремонт повреждений на участках «Северных потоков» может занять минимум полгода. Для профилактики неполадок необходимо создать кессон, который используется для ремонтных работ на находящихся под водой трубах. Еще один вариант подразумевает подъем труб на поверхность. Для этого потребуются краны грузоподъемностью под 3 тыс. тонн.

Глава Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцауф предположил, что поврежденные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут опустеть уже к концу недели из-за масштабной утечки топлива на дефектных участках системы. Сам инцидент произошел 26 сентября северо-восточнее острова Борнхольм. В настоящее время идет расследование ЧП. Некоторые руководители стран и аналитики допускают возможность диверсии.

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