В Госдуме спрогнозировали срок ремонта «Северных потоков»

Депутат ГД Завальный: ремонт «Северных потоков» может занять минимум полгода

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил на форуме «Нефть и газ Сахалина», что ремонт разрушений на трубопроводах системы «Северный поток» может занять минимум шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Один способ — это изготовление кессона (используется для ремонтных работ на находящихся под водой трубах. – «Газета.Ru») <…> Работы будут проводиться в кессоне: замена трубы или ее ремонт. Глубины позволяют это сделать. Это, конечно, сложное инженерное подводное сооружение надо создавать», — сказал он.

Второй вариант, по его словам, это подъем труб на поверхность. Для этого потребуются краны грузоподъемностью под 3 тыс. т.

«В рамках проектирования этих газопроводов риски нарушения работы учитывались, и учитывались, соответственно, возможности ремонта. То есть укладка была таким образом, чтобы была возможность подъема. <…> Это может занять долгое время, это не месяц-два, это полгода-год, не менее», — отметил Завальный.

26 сентября на трубопроводах системы «Северный поток» произошло падение давления и утечка газа. В настоящее время идет расследование ЧП. Некоторые руководители стран и аналитики допускают возможность диверсии.

Глава Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцауф полагает, что поврежденные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут опустеть к концу недели.

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждения «Северных потоков».

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