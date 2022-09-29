Минэнерго: угрозы консервации скважин на «Сахалине-1» нет

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов пояснил, что угрозы консервации скважин из-за остановки добычи нефти и газа на проекте «Сахалин-1» нет. По его данным, ведомство планирует скорейшее возобновление работы проекта. Об этом пишет ТАСС.

«Нет, мы такой вариант не рассматриваем. Мы рассчитываем, что действия, которые предпринимаются, приведут к скорейшему возобновлению по этому важному российскому проекту», — указал Рубцов.

Ранее оператор проекта «Сахалин-2» — «Сахалинская энергия» (Sakhalin Energy) — предложил Минэнерго помочь проекту «Сахалин-1», приостановившему добычу нефти и газа, реализовать непроданные объемы сырья.

О приостановке добычи нефти и газа на «Сахалине-1» сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его данным, объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев 2022 года уменьшился на «Сахалине-1» почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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