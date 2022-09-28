Politico: ЕС намерен запретить импорт из России изделий из стали

Евросоюз планирует запретить импорт из России ряда товаров, в том числе изделий из стали и некоторых полупроводников. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на предложения Еврокомиссии по санкциям.

При этом, как отмечает издание, Евросоюз решил не отказываться от российских алмазов, что «порадует Бельгию и ее мощную алмазную промышленность».

«Вместо этого Еврокомиссия хочет запретить импорт «определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности, таких как камни и драгоценные металлы», — говорится в материале.

Также, как пишет Politico, ЕС хочет ввести санкции против российского алмазодобывающей компании «Алроса».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее рассказала, что в рамках нового пакета санкций против России предлагает запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в российских госкомпаниях. Одной из основных целей нового пакета она назвала лишение российского ОПК ключевых технологий.