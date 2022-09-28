В России впервые после двух месяцев дефляции зафиксировали недельную инфляцию

В период с 20 по 26 сентября инфляция в России составила 0,08%. Такие данные приводит Росстат.

Согласно информации ведомства, инфляцию в России зафиксировали впервые с июля. Всего с начала года потребительские цены выросли на 10,32%.

«За период с 20 по 26 сентября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала сентября – 99,93%, с начала года – 110,32%», — говорится в публикации Росстата.

На неделе с 20 по 26 сентября цены на плодово-овощную продукцию выросли на 0,5%. Сильнее всего подорожали огурцы, на них цены увеличились на 7,2%.

Среди непродовольственных товаров рост цен отмечался на спички (+0,89%).

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что нижняя точка спада национальной экономики будет пройдена в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года.