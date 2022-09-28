Минфин России не стал включать в проект бюджета на 2023–2025 годы туристический кэшбек

Министерство финансов России не включило в проект бюджета на 2023 — 2025 годы расходы в размере 5 млрд рублей ежегодно на туристический кешбэк. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на новый проект бюджета, который правительство внесло в нижнюю палату парламента.

При этом в пресс-службе Ростуризма отметили, что, по данным ведомства, программу туристического кешбэка не закрывают: Минфин не отказался от нее полностью и планирует вернуться к вопросу финансирования этой программы в 2023 году.

«Что касается следующих этапов, то в настоящее время в рамках сложного бюджетного цикла на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов Минфином проводится перераспределение расходов с учетом текущих задач», — прокомментировали ситуацию представители Ростуризма.

В начале сентября губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о предложениях по введению для семей участников специальной военной операции (СВО) именных сертификатов на туристический кешбэк.

Затем руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что размер кешбэка для путешествий на Дальний Восток необходимо увеличить с 20% до 40% от стоимости бронирования.