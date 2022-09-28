Российские власти ожидают падения производства автотранспортных средств в 2022 году на 42%

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в России в 2022 году может сократиться на 42%. Об этом сказано в прогнозе социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, написало агентство ТАСС.

«В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 2022 году ожидается сокращение производства на 42,0%», — сказано в прогнозе.

Причинами снижения в документе назвали уход большинства иностранных автопроизводителей с российского авторынка и остановку производства.

При этом в 2023–2025 годах ожидают положительную динамику при производстве автотранспортных средств. Возможный рост объяснили производством новых российских моделей, в том числе и электромобилей.

На прошлой неделе газета Nikkei написала, что японская автомобилестроительная компания Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на территории России.

В августе пресс-служба Росстата сообщила, что производство легковых автомобилей в России в июле 2022 года сократилось на 80,6% относительно июля 2021 года. При этом относительно июня текущего года объем производства легковых машин увеличился на 44,5%.