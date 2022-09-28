Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что Брюссель навязал санкции странам ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель навязал санкции странам Евросоюза, из-за чего в Европе произошел резкий рост цен на энергию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Брюссель навязал санкции на энергию странам-членам ЕС, и с тех пор цены на энергию взлетели до небес <...> Сейчас каждый европейский гражданин платит половину санкционной цены за энергию. Правительство сегодня на заседании приняло инициативу фракции «Фидес», мы запускаем национальную консультацию по вопросу санкций», — сказал Орбан.

Он также призвал граждан в рамках консультаций высказать свое мнение о санкциях, чтобы «положить конец росту цен на энергию».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что санкции Европейского союза в отношении России стали причиной появления энергетического кризиса в странах Европы.

27 сентября Орбан говорил, что Брюсселю необходимо ответить, как долго будут продолжаться санкции.

Премьер-министр Венгрии также сообщал, что антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики «необычайны», потому что их вводят «карлики против великана».