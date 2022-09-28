ЦБ: банкам могут разрешить вернуться к «урезанной» отчетности в 2023 году

Банк России готов вернуться к публикации обязательной отчетности банков с 2023 году, но в сокращенном виде. Финансовые организации смогут публиковать баланс, но скрывать акционеров и структуру группы, приводит слова главы департамента банковского регулирования и аналитики валютного регулятора Александра Данилова РБК.

«Что такое урезанный вид? Мы сейчас работаем над деталями. Базово, ничего страшного я здесь не вижу, (если публиковать — «Газета.Ru») баланс, отчет о прибылях, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств», — заявил Данилов на форуме Национальной финансовой ассоциации (НФА) «Казначейство-2022».

По его словам, исключить из «урезанной» отчетности могут «какие-то примечания к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)». Могут убрать и ряд требований, включая раскрытие информации о рисках, составе акционеров, структуре банковской группы и других.

«То, что может говорить о риске санкций самого банка, его клиентов, там мы, наверное, пока должны быть чуть более консервативны», — уточнил Данилов.

15 июня Банк России порекомендовал кредитным организациям не платить дивиденды до конца года, а членам правления бонусы. Это мера позволит обеспечить финансовую устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе в условиях международных санкций.