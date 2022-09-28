Захарова потребовала от Байдена ответа о причастности США к аварии на «Северном потоке»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала президента Джо Байдена ответить на вопрос, имеют ли США отношение к авариям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее заявления она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве», — написала Захарова, прикрепив к сообщению видео от 7 февраля 2022 года, на котором Байден говорит, что США покончат с «Северным потоком» в случае «вторжения» РФ на Украину.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что американскому лидеру «надо нести ответственность за свои слова».

«Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду!», — заключила Захарова.

Ранее дипломат назвала «официальным заявлением о теракте» благодарность евродепутата Радослава Сикорского, которую он выразил США за повреждение «Северных потоков».