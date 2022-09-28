Роскомнадзор потребовал от Apple разъяснить удаление российских приложений из App Store

Роскомнадзор потребовал от американской компании Apple Inc. объяснить причины удаления российских приложений из App Store, в числе которых сервисы компании VK. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

«Следствием действий американской корпорации стала потеря миллионами российских пользователей возможности использовать социальную сеть «ВКонтакте» и другие приложения, в том числе: VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Админ, Mail.ru», — сказано в сообщении.

В РКН назвали недопустимыми подобные «дискриминационные ограничения», которые «нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение».

Ведомство также потребовало у Apple разъяснений причин удаления с App Store российских приложений «Домклик», «Юла», «2ГИС», «Сбербанк», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Открытие», «Новикомбанк», «ВТБ», «Аэрофлот» и«Utair».

Ранее представитель Apple Адам Дем заявил, что компания удалила сервисы российской компании VK со своего маркетплейса в связи с новыми санкциями властей Великобритании.