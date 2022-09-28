На рынке недвижимости не увидели ажиотажных продаж квартир после 21 сентября

Россияне из крупных городов не торопятся продавать свои квартиры по ценам ниже рыночных на фоне объявления частичной мобилизации. Об этом «Газете.Ru» сообщили сразу несколько участников рынка. Ранее некоторые риелторы столичного региона сообщали, что уезжающие из страны граждане пытаются быстрее реализовать жилье.

По словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, за прошедшую после объявления мобилизации неделю количество предложений на вторичном рынке в городах-миллионниках не изменилось.

«Если сравнить вторичный рынок на момент объявленной частичной мобилизации и сейчас, то в городах-миллионниках на обе даты продавалось порядка 155 тысяч квартир. За шесть дней для 90% лотов цена не изменилась, для 9% — снизилась, в среднем дисконт составил 3,3%. То есть массового снижения цен мы не наблюдаем», — рассказал Попов.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка также сообщила, что паники или ажиотажа на рынке недвижимости Москвы сейчас нет.

«Число отказов от сделок за последние дни немного превысило средние показатели, но ни о каком массовом характере говорить не приходится. Владельцы недвижимости так же, как и другие участники рынка, ждут дальнейшего развития событий», — отметила Коркка.

Тот факт, что и продавцы и покупатели квартир перешли в «режим ожидания», подтвердил и совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин.

«Обычно быстрее всех на социальные потрясения реагируют арендодатели – и они уже готовы торговаться в связи с падением спроса на аренду жилья в крупных городах. Но продавцы жилья, как и покупатели, в первые недели или месяцы не спешат предпринимать никаких действий, особенно в ситуации крайней неопределенности. На рынке новостроек ситуация похожая: застройщики оценивают число сделок, количество обращений и звонков. В последнюю неделю мы пока не фиксируем принципиальных изменений в поведении клиентов. Застройщики не будут выставлять в продажу квартиры ниже рынка, но могут предлагать скидки в индивидуальном порядке», — пояснил Щекин.

В то же время Наталья Борзенкова из «ИНКОМ-Недвижимость» рассказала, что их компания все же фиксирует на вторичном рынке недвижимости Москвы тренд на быструю продажу квартир.

«Действительно, уже сейчас есть такая тенденция в Москве – быстрая продажа. При этом сильно снижать цену готовы только очень замотивированные продавцы. Например, когда долги уже у судебных приставов, когда крайне сложная жизненная ситуация. Однако она не всегда связана с текущей политической обстановкой», — резюмировала эксперт.