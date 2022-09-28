Минпромторг рекомендовал торговым сетям не штрафовать поставщиков на фоне мобилизации

Минпромторг рекомендовал торговым сетям ввести запрет на штрафы для производителей за срыв сроков или неполное выполнение заказов на фоне частичной мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Риски сложностей с поставками продуктов питания из-за объявленной в России частичной мобилизации могут потребовать смягчения условий работы для участников рынка. Поэтому Минпромторг рекомендовал торговым сетям ввести мораторий на применение штрафных санкций к поставщикам за несвоевременное или неполное выполнение заказов, отметили источники.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что уже сейчас объемы заказов со стороны некоторых торговых сетей выросли почти на 20%. При этом все предыдущие сложности, вызванные пандемией и санкциями, никуда не исчезли. Также необходимо пресечь возможное злоупотребление мораторием со стороны поставщиков, которые могут использовать мораторий для поставки товаров в точки с более высокой доходностью.

Аналитики посчитали, что вопрос с производственным персоналом можно решить, даже если часть сотрудников будет мобилизована. Однако есть сложности с выбытием водителей, так как это может нанести удар цепочкам поставок крупных торговых сетей.

27 сентября глава «Опоры России» Александр Калинин обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых сотрудников из сферы малого и среднего предпринимательства (МСП).