Минпромторг рекомендовал торговым сетям не штрафовать поставщиков на фоне мобилизации

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Минпромторг рекомендовал торговым сетям ввести запрет на штрафы для производителей за срыв сроков или неполное выполнение заказов на фоне частичной мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Риски сложностей с поставками продуктов питания из-за объявленной в России частичной мобилизации могут потребовать смягчения условий работы для участников рынка. Поэтому Минпромторг рекомендовал торговым сетям ввести мораторий на применение штрафных санкций к поставщикам за несвоевременное или неполное выполнение заказов, отметили источники.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что уже сейчас объемы заказов со стороны некоторых торговых сетей выросли почти на 20%. При этом все предыдущие сложности, вызванные пандемией и санкциями, никуда не исчезли. Также необходимо пресечь возможное злоупотребление мораторием со стороны поставщиков, которые могут использовать мораторий для поставки товаров в точки с более высокой доходностью.

Аналитики посчитали, что вопрос с производственным персоналом можно решить, даже если часть сотрудников будет мобилизована. Однако есть сложности с выбытием водителей, так как это может нанести удар цепочкам поставок крупных торговых сетей.

27 сентября глава «Опоры России» Александр Калинин обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых сотрудников из сферы малого и среднего предпринимательства (МСП).

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