Аналитик Мехтиев назвал обесценивание одним из основных рисков при снятии наличных со счета

Аналитик Мехтиев перечислил основные риски, возникающие при снятии наличных со счета

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Основными рисками при снятии средств со счета являются их обесценивание, вопрос хранения и искушение их потратить. Об этом радио Sputnik заявил заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

«Если вы считаете, что нужно снимать деньги, подумайте о том, где и как вы будете хранить сумму, которую сняли в банке. Основной риск – не у каждого дома есть сейф. Кроме того, есть риск обесценивания из-за инфляции», — отметил Мехтиев.

Он добавил, что еще одним основным риском является искушение потратить снятые средства. То есть возникает вопрос, который заключается в умении контролировать свои расходы. Однако лучше всего хранить свои сбережения в банке, так как они надежно застрахованы.

По его словам, не стоит забывать, что от государства есть гарантии по вкладам размером до 1,4 млн руб. Причем с 2004 года эти гарантии работают без ошибок и остановок. Кроме того, около 99% вкладов населения как раз входят в эту сумму.

26 сентября основатель компании Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил, что россиянам следует задуматься о возможности открытия валютных счетов в «дружественных» странах на фоне усиления геополитической напряженности в мире. Допустимыми вариантами станут банки Белоруссии, Армении и Казахстана.

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