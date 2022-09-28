Губернатор Сахалинской области заявил об остановке добычи нефти на «Сахалине-1»

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что добыча нефти и газа на проекте «Сахалин-1» остановлена. Об этом он сообщил во время выступления на пленарной сессии Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина 2022», передает РИА «Новости».

Как рассказал Лимаренко, объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев 2022 года уменьшился на «Сахалине-1» почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«А на данный момент добыча нефти остановлена», — заявил губернатор.

По его словам, ожидается, что годовая добыча нефти составит 4,2 млн тонн вместо планировавшихся 8,9 млн тонн.

Глава региона подчеркнул, что ожидается также снижение добычи газа. Он пояснил, что это связано с приостановкой его добычи с 16 сентября этого года.

5 сентября сообщалось, что руководитель Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов заявлял, что добыча нефти на «Сахалине-1» остановлена под надуманным предлогом.