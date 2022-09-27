Стоимость экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье выросла в 3,5 раза

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Цена экспорта газа энергетического холдинга «Газпром» в страны дальнего зарубежья по итогами первого полугодия выросла более чем в 3,5 раза в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го. Этот фактор позволил компании увеличить финансовые показатели, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

«Средняя цена экспорта газа «Газпрома» в дальнее зарубежье за 6 месяцев 2022 года более чем в 3,5 раза превысила цену за аналогичный период 2021 года. Это заложило основу для рекордных финансовых показателей», — отметил Садыгов.

По его словам, размер прибыли компании до вычета налогов (EBITDA — «Газета.Ru») по итогам первого полугодия составил более трех триллионов рублей.

«EBITDA группы «Газпром» за 6 месяцев 2022 года составила 3,052 трлн рублей, что более чем в 2 раза превышает значение первого полугодия 2021 года и является новым историческим рекордом», — заключил Садыгов.

Он также добавил, что столь высокий экономический результат был достигнут не только благодаря высоким биржевым ценам на топливо, но и строгому подходу к контролируемым операционным затратам. Чистая прибыль компании за это время составила 2,514 трлн рублей. Этот показатель оказался в 2,6 раза выше данных за первое полугодие 2021 года и в два раза больше суммарной прибыли Группы «Газпром» за последние несколько лет.

27 сентября биржевые цены на газ в рамках торгов на лондонской бирже ICE в моменте поднимались выше $2,1 тыс. за тысячу кубометров. Увеличение стоимости топлива было связано с сообщениями оператора Nord Stream AG о разрушении сразу трех ниток системы «Северных потоков». Все инциденты произошли в один день, сроки восстановления инфраструктурных повреждений пока не раскрываются.

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