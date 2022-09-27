Цены на газ в Европе поднялись выше $2 тыс. за тысячу кубов после заявлений «Газпрома» о ЧП на СП-2

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Bernadett Szabo/Reuters

Биржевая стоимость газа в Европе вновь превысила отметку $2 тыс. за тысячу кубометров после сообщений оператора «Северного потока — 2» Nord Stream AG о разрушении сразу трех ниток газопровода. Об этом свидетельствуют данные торгов британской биржи ICE.

По состоянию на 18:35 мск, биржевые цены достигли $2105 за тысячу кубов. Топливо дорожает на фоне информации о беспрецедентных разрушениях, обнаруженных на морских нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». При этом сроки восстановления поврежденных участков маршрутов пока оценить невозможно. В Nord Stream AG подчеркнули, что все инциденты произошли в один и тот же день.

В Германии не стали исключать, что инфраструктурные объекты были повреждены в результате диверсии. Схожее мнение выразили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поступающие новости тревожными.

27 сентября аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко заявил о возможном ущербе в $2 млрд и более из-за утечки топлива на поврежденных участках трубопроводной системы «Северных потоков». В одной нитке содержался газ на сумму $720 млн, если брать за основу давление в трубе 300 бар и цену спота $2 тыс. долларов за тысячу кубов.

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