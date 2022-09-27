Датские военные опубликовали кадры с места утечки газа на «Северном потоке»

Датские военные опубликовали видеозапись с кадрами утечки газа из газопровода «Северный поток».

На видеозаписи видно, как на поверхности моря появляется увеличивающееся в размерах бурлящее пятно.

Ранее глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что правительство страны проведет экстренное совещание по вопросу утечек на газопроводах «Северный поток».

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока – 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1». На данный момент идет расследование инцидента.

В Германии предположили, что причиной падения давления в газопроводах могла стать целенаправленная диверсия. Сообщается, что эксперты по безопасности не исключают саботажа. В ВМС Дании заявили, что о саботаже может говорить многое.