МСП Банк снизил ставки по кредитам для предпринимателей

После снижения Банком России ключевой ставки МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП улучшил условия по кредитам для малого и среднего бизнеса. Теперь ставка по продукту «Экспресс-Инвест» в рамках программы стимулирования кредитования (ПСК) составляет 10,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кредит выдается на сумму от 3 до 10 млн рублей сроком до 36 месяцев. Претендовать на него могут предприниматели, желающие приобрести транспортные средства и оборудование для бизнеса. Денежные средства предоставляются под залог приобретаемого имущества.

«Мы чутко реагируем на изменения рыночной конъюнктуры и оперативно меняем ставки по кредитным продуктам, чтобы предоставить

предпринимателям наиболее выгодные условия. Наша основная задача как института развития — упростить для бизнеса доступ к заемным средствам, и низкие процентные ставки играют в этом важную роль», — отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

В финансовой организации напоминают, что МПС Банк является единственным оператором программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний в рамках проекта правительства «Взлет — от стартапа до IPO».

В рамках этой программы предприятиям доступны средства по рекордно низкой ставке 3% годовых. На такую поддержку могут рассчитывать компании, работающие в одном из 16 приоритетных направлений, среди которых интернет вещей и искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникации и сенсоры, мобильные сети связи.

Заявки на льготное кредитование можно подать через цифровую платформу МСП.РФ.

Также снижена ставка по совмещенной программе льготного фондирования «ПСК» Банка России и Корпорации МСП и программе Минэкономразвития «1764».

В течение первых трех лет средний бизнес теперь может воспользоваться финансированием по ставке от 3% годовых, а малый и микробизнес — от 4,5%, в последующие два года будет применяться действующая на момент подписания договора ставка по программе «1764».

Таким образом, льготный период составляет 5 лет, а срок кредитования в целом может достигать 10 лет. Полученные средства могут быть направлены на инвестиционные цели или проектное финансирование. Например, на закупку оборудования, капитальный ремонт или запуск производства, отмечают в МСП Банке.