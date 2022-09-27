В Кремле отреагировали на сообщении о «диверсии» на «Северных потоках»

Песков заявил, что в Кремле обеспокоены сообщениями о «диверсии» на «Северных потоках»

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Падение давления в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» является беспрецедентной ситуацией, требующей разбирательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты Tagesspiegel о том, что давление в газопроводах могло снизиться из-за целенаправленной диверсии.

Он назвал информацию от «Газпрома» и компании-оператора «тревожными новостями».

«Речь идет о неких разрушения в трубе в датской зоне и значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует разбирательств», — сказал Песков, подчеркивая, что в Кремле «обеспокоены новостями».

Также он прокомментировал публикацию газеты Tagesspiegel о том, что давление в газопроводах могло снизиться из-за целенаправленной диверсии.

«Сейчас нельзя исключать ни одного варианта», — ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать информацию.

Песков также отметил, что «до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя».

Оба маршрута поставок газа в Европу по дну Балтийского моря выведены из строя. Сначала произошла авария на «Северном потоке — 2», где давление одной из ниток газопровода резко упало. При этом причина утечки сейчас выясняется. Затем давление упало в обеих нитках «Северного потока», но причина снижения давления пока неизвестна.

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