Союз производителей алкоголя объяснил рост минимальной цены водки повышением акциза на спирт

Повышение минимальной розничной цены на крепкий алкоголь, которое 26 сентября предложил Минфин, обусловлено ростом акциза на спирт, стоимости бутылок и этикеток, а также логистики. Об этом «Газете.Ru» сообщил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

«Изменение минимальной розничной цены в следующем году определяется несколькими причинами. Первая из них — повышение акциза на спирт с 1 января 2023 года на 4%. Вторая — удорожание производства из-за роста стоимости компонентов (бутылка, этикетка, пробка) и значительным (выше 20%) повышением стоимости логистики», — рассказал Косарев.

По его словам, независимо от того, насколько именно повысится минимальная розничная цена на водку и коньяк, алкоголь за такую стоимость в любом случае можно будет найти на прилавках магазина.

Накануне Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на алкоголь крепостью выше 28%. На бутылку водки объемом 0,5 литров цена вырастет на 20 рублей до 281 рубля. Бренди подорожает на 27 рублей до 375 рублей, коньяк — на 37 рублей до 517 рублей. Проект приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru.

В пояснительной записке к говорится, что в расчете учтен прогнозный уровень инфляции в 5,5% на 2023 год от Минэкономразвития. Также — рост цен на пшеницу в январе-июне 2022 года на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и ржи за то же время на 13,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в январе-июне

‎2022 года также наблюдался рост цен на грузоперевозки железнодорожным транспортом на 9,6%, автомобильным на 14,2%. Минфин указал и на проблемы с импортом оборудования, комплектующих и расходных материалов.