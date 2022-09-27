ЕС запланировал ввести дополнительные ограничения на поставки продукции металлургии из РФ

Евросоюз (ЕС) обдумывает дополнительные ограничения на импорт продукции российской металлургии, однако конкретные виды, которые могут запретить, пока не назывались. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Если новые санкции коснутся российских слябов, то это скорее ударит по самой Европе, металлургия которой уже страдает от высоких цен на энергоресурсы и издержек, вызванных декарбонизацией. Российские же компании смогут перенаправить слябы на другие рынки, отметили в публикации.

По данным издания, ряд металлургических компаний в Европе обратились к ЕС с просьбами о помощи. При этом доля энергии в себестоимости производства составляет до 20%, при этом до начала спецоперации этот показатель был на уровне 5%.

Эксперты рынка посчитали, что подорожание газа и электроэнергии в Европе привело к тому, что около 10% предприятий закрылись. Если же ЕС введет запрет на поставки полузаготовки из России, то сталь в Европе еще быстрее подорожает. В этом случае европейским компаниям придется платить куда больше уже другим производителям, либо пытаться перезапустить свое производство. Однако это уже потребует огромных затрат

23 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные World Steel Association (WSA) писал, что производство стали в России в августе 2022 года сократилось на 5,5% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го и составило 5,9 млн тонн.