В Nord Stream AG заявили, что пока не могут оценить сроки восстановления газопроводов

В Nord Stream AG сообщили, что повреждены три нитки «Северных потоков» — разрушения достигли беспрецедентных масштабов и сроки восстановления газопроводов пока неизвестны, передает ТАСС.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — сообщили в пресс-службе оператора первого «Северного потока».

Оба маршрута поставок газа в Европу по дну Балтийского моря выведены из строя. Сначала произошла авария на «Северном потоке — 2», где давление одной из ниток газопровода резко упало. Затем давление упало в обеих нитках «Северного потока».

Ранее газета Tagesspiegel предположила, что давление в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могло снизиться из-за целенаправленной диверсии.

Уточняется, что для проведения такой диверсии необходимы спецсредства — например, водолазный спецназ и подводная лодка.