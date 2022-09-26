ФАС: снижение цены ввезенных по параллельному импорту товаров достигает 50%

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Карина Таукенова заявила, что снижение средней цены товаров, ввезенных в РФ в рамках параллельного импорта, достигает порядка 50%. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, по информации, предоставленной крупнейшими маркетплейсами, в категориях «одежда» и «обувь», где разрешен свободный импорт, наблюдается снижение средней цены товаров от 7% до 50%.

По словам Таукеновой, в определенных категориях потребительских товаров, в которых свободный импорт на сегодняшний день не допущен, наблюдается рост цен на отдельные категории до 30% и снижение объемов реализации от 8% до 20% по сравнению с 2021 годом.

Ранее стало известно, что Минфин хочет пересмотреть подходы к оценке закупочных программ госкомпаний в разрезе их конкурентности, в частности влияния на них контрсанкций и импортозамещения.

В начале сентября РБК со ссылкой на заявление Минпромторга писал, что приоритет российских товаров над иностранными для закупок государственных компаний должен быть закреплен на законодательном уровне. Ограничения должны быть внесены в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц».

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