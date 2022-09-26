Bloomberg: международные банки опасаются военной операции Китая на Тайване

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Mike Segar/Reuters

Мировые финансовые компании считают ведение бизнеса в Китае крайне рискованным из-за обострившейся ситуации вокруг Тайваня. На настроения также влияет рост напряженности в китайско-американских отношениях, сообщает Bloomberg.

«Кредиторы, в том числе Societe Generale SA, JPMorgan Chase & Co., UBS Group AG, попросили своих сотрудников пересмотреть планы действий на случай непредвиденных обстоятельств за последние несколько месяцев, чтобы справиться с рисками», — говорится в материале.

По данным консалтинговой компании Willis Towers Watson, страховые компании уже повысили стоимость страховки для финансовых организаций, работающих в Китае и на Тайване. Средний рост оказался на уровне 67%.

«Предприятия, которые могут получить страховку, сталкиваются с «резким перераспределением» цен, что «очень остро» для Китая», — пояснила старший вице-президент по политическим рискам компании Лора Бернс.

25 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Западу угрожает страшнейший с 1949 года кризис. Центральные банки активно пытаются остановить высокие темпы инфляции с помощью повышения ключевых ставок. Однако такая стратегия уже привела к обвалу государственных облигаций. На ситуацию также оказывают давление негативные погодные прогнозы на предстоящую зиму и усиление энергетического кризиса.

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