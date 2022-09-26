Российские банки ухудшили условия по выдаче наличных с валютных счетов граждан

Кредитные организации ухудшили условия по получению россиянами наличных с валютных счетов и вкладов. При выдаче средств, зачисленных на подобный счет с 9 сентября 2022 года, банки могут проводить конвертацию в рубли по собственному курсу, сообщают «Известия».

При этом, если речь идет о наличных, зачисленных на валютные счета и вклады с 9 марта по 9 сентября, банки должны использовать при рублевой конвертации курс не ниже официально установленного Центробанком в этот день. Из-за данных изменений условия финансовых организаций по выдаче средств, зачисленных на счета с 9 сентября, значительно ухудшились, говорится в материале.

По состоянию на 26 сентября официальные курсы ЦБ составили 58,1 руб./$ и 56,4 руб./€. Однако при желании снять валюту, зачисленную на счет с 9 сентября, например, в офисе «Альфа-банка», клиенту предложат курс обмена 51,8 руб./$ и 50,9 руб./€. При этом в банкомате с гражданина возьмут комиссию 3% или 5% в зависимости от пакета услуг клиента. Курсы обналичивания оказались чуть ниже в других банках — в ВТБ — 54,1 руб./$, в «Открытии» — 55,5 руб./$, в «Газпромбанке» — 57,3 руб./$.

26 сентября аналитики Центробанка России представили статистические данные, согласно которым за лето 2022 года объем денег россиян, размещенных на срочных вкладах, упал на 881 млрд рублей. Остатки на накопительных счетах населения выросли на 1,966 трлн рублей. При этом за аналогичный период прошлого года сумма средств граждан на срочных вкладах увеличилась на 1 млрд рублей.