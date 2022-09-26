Сбер перевел основной сайт на сертификаты Минцифры

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Пресс-служба Сбера

Сбер перевел сайт sberbank.ru на сертификаты шифрования, выпущенные Национальным удостоверяющим центром (НУЦ) Минцифры, сообщает пресс-служба банка.

«Обновление проведено в рамках широкомасштабного перехода сайтов, ресурсов и систем Сбера на отечественные сертификаты. Это обеспечит независимость банка от иностранных удостоверяющих центров», — говорится в сообщении.

Также в Сбере посоветовали клиентам установить сертификаты Минцифры на свои устройства, воспользовавшись инструкциями. Посмотреть их можно на сайте. Это позволит получить бесперебойный и безопасный доступ к веб-ресурсам банка.

«Установка сертификатов бесплатна и возможна по двум сценариям. Первый — скачать их на портале Госуслуг и установить на устройство, следуя инструкции. Второй — перейти на использование браузера, поддерживающего сертификаты Минцифры», — рассказали в Сбере.

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