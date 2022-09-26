Аналитик Исаков: «страх и неопределенность» привели к падению индекса Мосбиржи

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Текущий эмоциональный фон стал причиной падения индекса Мосбиржи в понедельник. Инвесторы находятся в состоянии неопределенности, заявил «Ленте.ру» директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

«Причины происходящего — эмоциональные: страх, неопределенность. Как долго продлится, неизвестно никому, но долгосрочные инвесторы со сложившихся уровней, скорее всего, смогут реализовать высокие уровни доходности», — рассказал Исаков.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», во время торгов 26 сентября индекс Мосбиржи в моменте падал почти на 4,7%. Он опускался ниже отметки в 2000 пунктов. Это стало максимальным падением индекса с 24 февраля, следует из данных Мосбиржи.

Индекс РТС также снижался с начала торгов. Если вначале он уменьшился на 5,8%, до 1075,55 пункта, то к 11.56 мск он был на уровне 1042,99 пункта, то есть упал на 8,65%.

Рынок акций в России стал падать на фоне референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областей о присоединении к РФ.

Накануне в ДНР и ЛНР признали состоявшимися референдумы по присоединению к России. Позже также сообщалось о том, что референдумы в Запорожской и Херсонской областях также признаны состоявшимися.

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