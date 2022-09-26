Total Research назвал три рабочих способа перевести деньги из России в страны СНГ

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Отправить деньги из России в страны СНГ прямо сейчас можно переводом с дебетовой карты банков, с помощью платежных систем или криптокошелька. Об этом «Газете.Ru» рассказал специалист департамента стратегических исследований аналитической компании Total Research Глеб Финкельштейн.

«Владельцы дебетовых карт ряда банков могут совершать денежные переводы через приложение в страны СНГ и Грузию без комиссии или заплатив 1% от суммы перевода», — рассказал Финкельштейн. Он уточнил, что лимиты на вывод денег в соседние страны колеблются в диапазоне 50-150 тыс. рублей, а получить наличку можно в офисах платежных систем.

Второй вариант – перевод с помощью платежной системы. Но, по словам эксперта, есть нюансы: ряд участников рынка осуществляют перевод почти во все страны в долларах.

«Когда делается перевод, применяется внутренний курс платежной системы, который можно узнать во время заполнения данных об операции. Максимальная сумма всех переводов за 30 календарных дней — 600 тыс. рублей», — сказал он.

По словам аналитика, ряд платежных систем, как и банк, берет комиссию в 1% от суммы операции.

Третий способ – перевод в криптовалюте.

«Нужно иметь криптокошельки на одной платформе. Переведя деньги на счет, можно купить либо криптовалюту, либо стейблкойн, например, USDT. Это некое подобие доллара в цифровой системе. И перевести уже крипту получателю. С комиссиями за перевод нужно ознакомиться на платформах, через которые будут осуществляться операции», — отметил эксперт.

Ранее банки Турции, Узбекистана и Казахстана приостановили прием карт «Мир» и выдачу наличных в банкоматах по национальному «пластику».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть