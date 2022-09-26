Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля

Российский рынок акций во время торгов 26 сентября в моменте упал почти на 4,7%, опустившись ниже отметки в 2000 пунктов, что стало максимальным с 24 февраля падением. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Торговая сессия в понедельник 26 сентября в момент открытия стартовала с падения акций до 1191,82 пунктов. Однако к 11.54 мск рынок акций лишь продолжил падение, опустившись на 7,9%, до 1924,85 пунктов.

Индекс РТС также падал с начала торгов. Если вначале он упал на 5,8%, до 1075,55 пункта, то к 11.56 мск он был на уровне 1042,99 пункта, то есть уменьшился на 8,65%.

Рынок акций в России стал падать на фоне референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областей о присоединении к РФ.

22 сентября глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов сообщил, что торговая площадка направила на рассмотрение в Банк России и Минфин проект закона о выпуске расписок на цифровые финансовые активы (ЦФА). По словам Швецова, предполагается, что такие расписки будут обращаться по аналогии с ценными бумагами.

До этого российский рынок акций в моменте упал почти на 9%, опустившись ниже отметки в 2100 пунктов, что стало максимальным с 9 августа падением.