Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля

close
100%
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Российский рынок акций во время торгов 26 сентября в моменте упал почти на 4,7%, опустившись ниже отметки в 2000 пунктов, что стало максимальным с 24 февраля падением. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Торговая сессия в понедельник 26 сентября в момент открытия стартовала с падения акций до 1191,82 пунктов. Однако к 11.54 мск рынок акций лишь продолжил падение, опустившись на 7,9%, до 1924,85 пунктов.

Индекс РТС также падал с начала торгов. Если вначале он упал на 5,8%, до 1075,55 пункта, то к 11.56 мск он был на уровне 1042,99 пункта, то есть уменьшился на 8,65%.

Рынок акций в России стал падать на фоне референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областей о присоединении к РФ.

22 сентября глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов сообщил, что торговая площадка направила на рассмотрение в Банк России и Минфин проект закона о выпуске расписок на цифровые финансовые активы (ЦФА). По словам Швецова, предполагается, что такие расписки будут обращаться по аналогии с ценными бумагами.

До этого российский рынок акций в моменте упал почти на 9%, опустившись ниже отметки в 2100 пунктов, что стало максимальным с 9 августа падением.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть