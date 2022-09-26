МСП Банк объявил о запуске счетов инвестиционного товарищества

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МСП Банк

Дочерняя организация Корпорации МСП начала открывать банковские счета инвестиционного товарищества в соответствии с федеральным законом № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе».

Инвестиционное товарищество – это объединение вкладов для достижения общей цели. Заключенный договор не создает юридического лица, а общая для всех участников цель – инвестирование в различные объекты. Операции осуществляются в рублях.

Сторонами договора могут быть коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, а также иностранные компании.

«Если простыми словами, это вклад, на который могут перечислять денежные средства несколько компаний. Их и называют товариществом. Управляет вкладом одна организация. Направлять финансирование она может только на инвестиционные цели. Отсюда и название – инвестиционное товарищество», — пояснил председатель Правления МСП Банка Петр Засельский.

Объектами инвестирования товарищества могут быть обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных акционерных обществ, векселя российских кредитных организаций и юридических лиц, права требования по кредитным договорам или договорам займа и другие.

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