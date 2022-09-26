Эксперт рассказал, как в банке могут навязать не самые удачные условия по вкладам

Экономист Переславский: предложения по вкладам с высокими процентами не самые удачные

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в интервью агентству «Прайм» рассказал, что зачастую в банках пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и подсовывают менее выгодные условия.

Эксперт пояснил, что клиента могут одурачить с помощью предложений с более высоким процентом по вкладу.

«Так как Центробанк снижает ключевую ставку, более высокий процент могут предлагать за долгосрочный вклад (на три-пять лет) без права на досрочное снятие средств или за ПИФы (паевые фонды)», — объяснил Переславский.

По словам специалиста, вложение средств в закрытый ПИФ не гарантирует рост стоимости активов, а деньги можно будет снять только через определенный срок.

Переславский рекомендовал внимательнее изучать условия договора и особое внимание обращать на мелкий шрифт, а также спрашивать у менеджера, подпадает ли предложенный вариант накопления средств под действие госпрограммы страхования вкладов.

Ранее юрист Уткин рассказал о праве банков списывать деньги со счета вкладчика.

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