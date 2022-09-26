Водород может «почти удвоить» стоимость отопления дома по сравнению с газом

Исследования показали, что планы министров возложить энергетические надежды Великобритании на водород могут почти удвоить стоимость отопления дома к концу десятилетия по сравнению с природным газом.

По мнению ведущих энергетических аналитиков Cornwall Insight, использование водорода для отопления дома может оказаться гораздо более дорогим вариантом, чем природный газ, пишет The Guardian.

Согласно отчету, подготовленному по заказу благотворительной организации по возобновляемым источникам энергии MCS Foundation, к 2050 году, когда Великобритания юридически обязана достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов, использование водорода добавит около 70% к счетам за электроэнергию в доме по сравнению с использованием газа.

Джитендра Патель, старший консультант Cornwall Insight, сказал: «Несмотря на то, что водород действительно играет определенную роль в пути декарбонизации, например, благодаря использованию в промышленных секторах и использовании излишков электроэнергии, текущие и прогнозируемые затраты показывают, что это просто неэкономично использовать 100% водородное топливо для отопления наших домов».