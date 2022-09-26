Венесуэла начала поставлять в Россию авокадо

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Horst Mahr/imageBROKER/Global Look Press

Первая партия из пяти тонн венесуэльского авокадо отправлена в Россию, сообщает телеканал Venezolana de Televisión, ссылаясь на представителя местной экспортной компании Carribean Plus Радамеса Силву.

«Таким образом мы продемонстрировали миру, что преодолеваем барьеры, которые выстраивают против нас другие страны с помощью своей экономической блокады», — приводит его слова телеканал.

Он добавил, что они также демонстрируют то, что прорвать такую блокаду возможно и что необходимо верить в Венесуэлу и в их производителей.

По словам предпринимателя, евразийское экспортное направление является для венесуэльских производителей авокадо приоритетным. Он заявил, что у их производителей есть связи с российской компанией, которой около полугода назад были отправлены образцы, которые показали российскому бизнесу венесуэльское качество продукта.

Ранее в Белом доме заявили, что США готовы постепенно отменять санкции против Венесуэлы.

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