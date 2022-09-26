Президент резервного банка США: меры против инфляции могут привести к потере рабочих мест

Президент Федерального резервного банка Атланты (штат Джорджия) Рафаэль Бостик в эфире телеканала CBS спрогнозировал, что принимаемые в Соединенных Штатах меры по снижению инфляции, могут привести к потере рабочих мест в стране.

«Это будет трудно. Это не будет просто. Вероятнее всего, будет некоторая потеря рабочих мест», — пояснил руководитель банка.

При этом Бостик подчеркнул, что в исторической перспективе потеря рабочих мест окажется меньше, «чем мы наблюдали в иных ситуациях». Минтруда США привел данные, по которым потребительские цены в стране по итогам августа выросли на 8,3% в годовом исчислении.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в стране растет «неприемлемо» высокими темпами, вызывая «значительные» риски для экономической безопасности страны. Однако по оценкам министра, Федеральная резервная система США сможет побороть избыточные темпы роста потребительских цен.