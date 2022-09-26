Президент резервного банка США: меры против инфляции могут привести к потере рабочих мест

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Президент Федерального резервного банка Атланты (штат Джорджия) Рафаэль Бостик в эфире телеканала CBS спрогнозировал, что принимаемые в Соединенных Штатах меры по снижению инфляции, могут привести к потере рабочих мест в стране.

«Это будет трудно. Это не будет просто. Вероятнее всего, будет некоторая потеря рабочих мест», — пояснил руководитель банка.

При этом Бостик подчеркнул, что в исторической перспективе потеря рабочих мест окажется меньше, «чем мы наблюдали в иных ситуациях». Минтруда США привел данные, по которым потребительские цены в стране по итогам августа выросли на 8,3% в годовом исчислении.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в стране растет «неприемлемо» высокими темпами, вызывая «значительные» риски для экономической безопасности страны. Однако по оценкам министра, Федеральная резервная система США сможет побороть избыточные темпы роста потребительских цен.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть