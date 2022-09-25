В Италии расходы на энергию в 2023 году могут вырасти на 300% относительно 2020 года

Расходы итальянцев на газ и электроэнергию в 2023 году могут повыситься на 300% относительно 2020 года. Такую оценку привел глава защищающей права потребителей ассоциации Assoutenti Фурио Труцци, написало агентство ANSA.

«Учитывая нынешний резкий рост цен на электричество и газ, при отсутствии национального или европейского замораживания тарифов и эффективных контрмер в 2023 году счет за энергоснабжение может достичь €5 266 на семью, что представляет собой увеличение расходов на энергию на 300% по сравнению с 2020 годом», — сказал Труцци.

По его словам, из этих более €5 тыс. €3 052 приходится на газ и €2 214 на электричество.

Ранее в сентябре газета La Repubblica написала, что правительство Италии собирается рассмотреть возможность отделения цен на газ от цен на электричество ради снижения счетов.

До этого немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что итальянцы все чаще выражают недовольство троекратным ростом цен на электроэнергию. Например, некоторые заведения общественного питания в стране вывешивают на своих окнах счета за электроэнергию и пытаются экономить на электричестве, работая при свечах.