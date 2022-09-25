В Германии правительство призвали ускорить процесс перехода компаний с газа на СПГ и нефть

Торгово-промышленная палата Германии (DIHK) призвала правительство республики ускорить переход компаний с газа на нефть или сжиженный природный газ (СПГ). Об этом заявил президент объединения Петер Адриан, написало агентство DPA.

«Взрыв цен и перебои с поставками природного газа стали неисчислимым бизнес-риском для экономики Германии в целом. Переход с газа на нефть или сжиженный газ может помочь многим фирмам пережить зиму в этой ситуации. Уже наступила последняя минута. Если мы не воспользуемся всеми возможностями сейчас, мы потеряем больше предприятий и рабочих мест без необходимости», — предупредил Адриан.

По словам главы DIHK, для скорейшего осуществления перехода на другие виды топлива необходимо упростить юридические процедуры для предприятий.

Ранее 25 сентября газета Bild am Sonntag написала, что министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал к ограничению роста цен на газ в стране для снижения тарифов на топливо.

В начале сентября российская энергетическая компания «Газпром» сообщила о полной остановке транспортировки газа по «Северному потоку» на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.