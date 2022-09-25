Sabah: Турция потратит $20 млрд на строительство судоходного канала «Стамбул»

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Строительство судоходного канала «Стамбул» обойдется Турции в $20 млрд, что на $5 млрд больше первоначальных расчетов. Об этом в интервью газете Sabah заявил глава турецкого Минтранса Адиль Караисмаилоглу.

«Стоимость канала оказалась выше начальных подсчетов. Мы рассчитали строительство на $15 млрд, оно обойдется в $20 млрд. Турецкие власти хотят реализовать проект из внебюджетных источников», — отметил Караисмаилоглу.

По его словам, реализация данного проекта является необходимостью. Поэтому канал рано или поздно будет построен. Кроме того, новый канал поможет снизить транспортную нагрузку на Босфор. Например, сейчас за год через пролив проход 50 тыс. судов. Если этот поток вырастет до 70 тыс., то проход через Босфор станет просто невозможным.

Строительство канала «Стамбул» было анонсировано еще в 2011 году. По прогнозам, ежедневно через канал могут проходить 160 судов. Доходы от него за год могут быть на уровне $8 млрд за счет пошлин за проход судов.

17 сентября Варшава официально открыла новый судоходный канал через Балтийскую (Вислинскую) косу. Уточняется, что этот канал проходит в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области и соединяет город-порт в польском городе Эльблонг с Балтийским морем.

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