Экс-аналитик Банка Англии предсказал более активное повышение ставки регулятором

Банк Англии может собрать чрезвычайное заседание Комитета по денежно-кредитной политике, где более активно поднимет базовую процентную ставку. Об этом пишет Observer, ссылаясь на бывшего независимого члена комитета регулятора по монетарной политике Мартина Уила.

«Я ожидаю, что фунт стерлингов продолжит падать на следующей неделе, и, если это произойдет, Банку Англии, возможно, придется вмешаться при помощи еще более высокой ключевой ставки», — отметил Уил.

По его словам, сейчас сложно представить, что проводимая в стране политика может привести к счастливому концу.

Большинство аналитиков сошлись во мнении, что на следующем заседании Комитета по денежно-кредитной политике, которое будет 3 ноября, процентная ставка снова вырастет. При этом в 2023 году она превысит 4,5%.

24 сентября глава Минфина страны Квази Квартенг во время выступления в Палате общин британского парламента заявил, что правительство Лиз Трасс собирается снизить налоги в Британии, чтобы простимулировать рост экономики и обуздать инфляцию.

До этого Банк Англии заявил, что экономика Соединенного Королевства находится в состоянии рецессии. Во втором квартале экономика королевства снизилась на те же 0,1%. Под рецессией понимается сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.