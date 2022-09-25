Аналитик спрогнозировал срок окончания энергокризиса в Европе

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил в разговоре с «Лентой.ру», что энергетический кризис в Европе закончится через несколько лет.

«Это история небыстрая. Даже в нынешний отопительный сезон явно газа не хватает, его пытаются заменить углем, спрос на уголь повышается, и он растет в цене. Все дорого, всего не хватает, во многом это вина самой Европы, потому что именно они запугивали энергетические компании <…> чтобы все деньги вкладывались только в возобновляемую энергетику, а мощностей возобновляемой энергетики недостаточно, чтобы покрыть весь энергобаланс», — сказал Юшков.

Он отметил, что данный процесс начался еще в прошлом году. В частности, по его словам, минувший отопительный сезон Европа прошла с ценами на газ выше $1 тыс., а санкции в отношении Москвы и отказ от российского газ только усугубили положение Евросоюза.

Юшков полагает, что весь следующий год ЕС будет закачивать газ в хранилища, а ситуация в 2024 и 2025 году станет легче. Эксперт объяснил, что дорогие энергоносители и высокие ставки по кредитам приведут к замедлению европейской экономики, и в этом случае энергии будут потреблять меньше.

Ранее американский журнал Foreign Policy предположил, что Европе грозит борьба за выживание без газа из России.